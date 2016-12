Facebook Messenger lanceert videobellen voor groepen

Facebook lanceert 'group video chat' voor zijn Messenger app. Deze nieuwe functie moet het mogelijk maken om te videobellen met tot vijftig verschillende deelnemers. Volgens Facebook zelf is dit de functie waar gebruikers het meest op zaten te wachten.

Messenger zet zich hiermee aan de kop van het peloton qua functies in messagingdiensten. En daar heeft de app, die startte als een soort spin-off van het sociale netwerk, best wel wat concurrentie. De messaging markt is dan ook lichtjes oververzadigd, met onder meer Microsofts Skype, Googles Hangouts, SnapChat en Facebooks eigen WhatsApp. Van die groten is Facebook Messenger nu de enige die videobellen met zoveel mensen aanbiedt.

Het bedrijf werkt al een tijdje stap voor stap om van zijn mobiele chatapp een volwaardige mobiele communicatiedienst van te maken. In het verleden voegde het ook al snellere camera's, maskers en stickers toe. Bedoeling is om een zo groot mogelijk doelpubliek aan te spreken, inclusief jonge mensen, die vooral voor concurrent SnapChat lijken te kiezen.