Facebook neemt AI-start-up over om vals nieuws te bestrijden

Facebook Academics kondigt aan de Britse AI-start-up haar onderzoeksteam in Londen zal versterken. "Het team van Bloomsbury heft een toonaangevende expertise ontwikkeld in het machine reading en het begrijpen van niet-gestructureerde documenten die geschreven zijn in natuurlijke taal. Die zal ons verder helpen in ons onderzoek naar natural language processing", klinkt het.

Dat laatste is een onderzoeksgebied waarbij computers patronen leren ontdekken in grote hoeveelheid taaldata. De bedoeling is dat ze daardoor meteen categorieën kunnen toekennen aan nieuwe teksten. Zo zouden computers bijvoorbeeld jihadistische propaganda kunnen opsporen.

Strijd tegen vals nieuws

Sinds Facebook bekritiseerd werd voor de wildgroei aan valse berichten op haar platform die invloed kan gehad hebben op verschillende verkiezingen, is het bedrijf een strijd begonnen tegen vals nieuws. Die voert ze middels een combinatie van menselijke moderatoren en kunstmatige intelligentie. Via machine learning traint het algoritmen om kopieën op te sporen van valse berichten die eerder al waren ontkracht door menselijke fact-checkers.

Liever wil Facebook dat nepnieuws van de eerste keer automatisch herkennen, maar daarvoor moet artificiële intelligentie nog beter worden in het begrijpen van menselijke taal. Volgens TechCrunch is het in dat licht dat de overname van Bloomsburry AI moet gezien worden. De techsite wijst er bijvoorbeeld op dat Sebastian Riedel, hoofd van het machine reading lab aan University College London, betrokken wordt. Hij is niet enkel mede-oprichter van Bloomsburry AI, maar ook van Factmata, een start-up die tools ontwikkelt om vals nieuws op te sporen.

Facebook kondigt geen overnamebedrag aan, maar volgens TechCrunch zou er tussen de 23 en 30 miljoen dollar met de deal gemoeid zijn.