Facebook neemt nieuwe maatregelen voor controle op politieke reclame

Iedereen die reclame wil verspreiden met een electorale inhoud of onderwerpen die politiek belangrijk zijn en 'onderwerp van debatten' zijn in de samenleving, zal eerst door Facebook moeten worden goedgekeurd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om als reclame verspreide boodschappen rond controversiële thema's zoals migratie of spanningen tussen politieke en sociale groepen. Wie zulke reclame wil publiceren, moeten zijn identiteit en locatie bevestigen, aldus Facebook-baas Mark Zuckerberg.

Ook zal binnenkort duidelijk worden gemaakt, wie voor die reclame heeft betaald. Een dergelijke maatregel was al getroffen in oktober, voor reclame rond verkiezingen. Nu breidt de sociaalnetwerksite dat dus uit naar reclame met een politieke achtergrond. De veranderingen worden eerst in de Verenigde Staten ingevoerd en later uitgebreid naar de rest van de wereld.

De in Rusland gevestigde groep Internet Research Agency wordt ervan beschuldigd duizenden berichten op sociale netwerken te hebben geplaatst, bedoeld om de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden.