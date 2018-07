Facebook ontdekt nieuwe pogingen om Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden

Dat heeft de onderneming zelf meegedeeld, nadat de Amerikaanse krant New York Times al over het nieuws had bericht.

De sociaalnetwerksite zegt dat ze sinds vorige vorige week acht pagina's en zeventien accounts identificeerde die zich via Facebook bezighouden met dergelijke politieke activiteiten. Ook op Instagram werden zeven accounts geteld.

'We bevinden ons nog altijd in een erg vroege fase van ons onderzoek', zegt Facebook daarover op zijn blog. 'We beschikken nog niet over alle feiten en weten niet wie hier achter zou kunnen zitten', klinkt het nog. De accounts kunnen dus niet zomaar aan Rusland worden toegeschreven. 'Het is duidelijk dat diegene die deze accounts hebben opgezet, er meer voor over hadden om onbekend te blijven dan het Internet Research Agency in Rusland voordien.'

In totaal waren er 290.000 accounts die een of meerdere van deze valse profielen volgde. De betrokken accounts werden gecreëerd tussen maart 2017 en mei 2018, en waren goed voor meer dan 9.500 posts. De sociaalnetwerksite benadrukt dat al die profielen intussen verwijderd zijn. Vooral de Facebookpagina's 'Aztlan Warriors', 'Black Elevation', 'Mindful Being', en 'Resisters' droegen bij tot dat hoge aantal. De andere vervalste Facebookpagina's hadden vaak niet meer dan tien volgers. De accounts op Instagram hadden zelfs geen enkele volger.

Facebook heeft deze week in een reeks briefings in het Congres volksvertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de ontdekte beïnvloedingscampagne, zo schrijft New York Times. Er zou ook worden samengewerkt met de FBI om de activiteiten te onderzoeken.

De sociaalnetwerksite was onder vuur komen liggen omdat het in 2016 zou zijn aangewend om de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden. Sindsdien heeft Facebook meer middelen vrijgemaakt voor de beveiliging van zijn netwerk.