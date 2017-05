Facebook ontkent dat het adverteerders helpt zich te richten op kwetsbare jongeren

In het rapport staat dat het bedrijf posts en foto's kan monitoren om te achterhalen wanneer jongeren vanaf 14 jaar oud zich onder andere "gestrest", "verslagen", "overweldigd", "nerveus", "stom", "dom", "nutteloos" en een "mislukkeling" voelen. Deze informatie zouden adverteerders kunnen gebruiken om in te spelen op kwetsbare jongeren. Facebook zou ook in staat zijn te volgen hoe deze emoties fluctueren doorheen de week. "Anticiperende emoties hebben een grotere kans geuit te worden in het begin van de week, terwijl reflectieve emoties toenemen tijdens het weekend", staat er in het rapport te lezen volgens de Australische nieuwswebsite. "Maandag-donderdag gaat over zelfvertrouwen opbouwen, het weekend is om verwezenlijkingen te tonen".

Het document was bedoeld voor marketeers die in dienst zijn van enkele grote Australische banken en werd volgens 'The Australian' geschreven door twee topwerknemers van Facebook. In een statement omschrijft Facebook het nieuwsartikel als "misleidend". "De analyse die gedaan werd door Australische onderzoekers was bedoeld om marketeers te helpen begrijpen hoe mensen zichzelf uiten op Facebook. Het werd nooit gebruikt om gerichte advertenties te tonen en was gebaseerd op data dat anoniem en geaggregeerd was", aldus Facebook.

Het is niet de eerste keer dat Facebook bekritiseerd wordt voor het analyseren van de emoties van hun gebruikers. In 2014 kwam aan het licht dat het bedrijf aan 700 000 gebruikers opzettelijk bepaalde inhoud toonde om te achterhalen of hun emoties gemanipuleerd konden worden.