Facebook past advertentieregels aan onder druk van Europese overheden

Onder druk van de Nederlandse overheid zal Facebook stoppen met zijn gebruikers advertenties voor te schotelen op basis van hun seksuele voorkeur. De Nederlandse privacycommissie meldt dat die tactiek in strijd was met de wet. Door de aanpassing ontloopt Facebook alvast een strengere maatregel, maar de advertentiepraktijken van de techgigant lijken wel in heel Europa onder druk te staan.

Ondertussen heeft bijvoorbeeld ook de Franse dataregulator CNIL het bedrijf een boete opgelegd. Facebook krijgt in Frankrijk de maximumstraf voor een privacy-inbreuk, 150.000 euro, omdat het gebruikersdata inzette om doelgerichte advertenties te tonen, en omdat het tracking cookies gebruikte om uit te vissen wat gebruikers op en naast de site uitspoken.

"Consumenten weten niet op welke manier Facebook erg persoonlijke informatie, zoals hun seksuele voorkeur, inzet om hen targeted advertenties te sturen," vertelt Agustin Reyna, hoofd van het team digitale rechten van de Europese consumentenorganisatie BEUC aan nieuwsorganisatie Bloomberg. Het sociale netwerk krijgt nu te maken met onderzoeken naar privacy-inbreuken in verschillende Europese landen, waaronder Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en ons land. Een en ander werd in gang gestoken toen Facebook besloot om data van zijn WhatsApp berichtendienst samen te voegen met die van het sociale netwerk Facebook.

Op dit moment hebben de boetes van de verschillende privacyregulatoren nog weinig effect op een groot bedrijf als Facebook, maar erg lang zal dat niet meer duren. In 2018 gaan namelijk nieuwe regels van start binnen de EU, die privacycommissies meer macht geven en boetes beloven tot 4 procent van het inkomen van een bedrijf.