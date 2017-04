Facebook richt ambities op augmented reality

Tv-kijken op een blanco muur, gamen op een tafel in de wachtzaal van de tandarts of een virtuele post-it achterlaten. AR zal volgens Facebook de nieuwe manier zijn waarop we interageren met computers. De technologie is niets nieuws, dat heeft de kortstondige Pokémon Go-hype vorige zomer aangetoond. Voor velen die in drommen starend naar hun smartphone de straat opgingen leek het een obsessie.

De ambities van Facebook reiken echter verder Pikachu's jagen. Mark Zuckerberg, de CEO van het bedrijf, wil uiteindelijk via een soort bril of contactlenzen die een virtuele laag over de werkelijkheid heen plaatsen. Eerst wil de onderneming echter gebruikmaken van de camera van je telefoon. "Het eerste augmented reality-platform dat mainstream wordt zal geen bril zijn, het zullen camera's worden", zei Zuckerberg op F8. Nadien toonde hij enkele voorbeelden van nieuwe Snapchatachtige 3D-filters. Die kunnen mensen, objecten en andere elementen identificeren en ze correct positioneren ten opzichte van elkaar in een driedimensionale ruimte. Dat laat effecten toe zoals haaien die in je cornflakes rondzwemmen of 3D-tekst op je koffietafel.

Zuckerberg ziet dit op lange termijn als een manier om de wereld gelijker te maken. "De mogelijkheid om een bril of uiteindelijk contactlenzen te hebben waar je elke soort informatie over de realiteit kan leggen... betekent dat we een tv aan de muur kunnen hangen voor een app van een dollar in plaats van een stuk hardware dat 500 dollar kost en veel mensen niet kunnen betalen. Zo bespaar je veel geld vergeleken met de hardware die je anders had moeten kopen", aldus de CEO.

Facebook wil hiermee de strijd aangaan met concurrenten zoals Snapchat, die reeds eerder zulke augmented reality filters introduceerde, of Microsft dat ook een AR-platform aan het ontwikkelen is.