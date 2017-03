Facebook rolt kopie van Snapchat Stories uit op eigen netwerk

Facebook lanceert 'Stories' op zijn netwerk. Gebruikers krijgen vanaf nu toegang tot de Facebook Camera die hen toelaat speciale effecten op foto's en video's te plakken. Die foto's kan je vervolgens als Facebook Story delen in je news feed, of naar specifieke vrienden via een persoonlijk berichtje. De Stories verdwijnen ook na 24 uur.

Als die functie u bekend voorkomt, dan is dat omdat Snapchat ze al een tijdje geleden uitvond. Het is trouwens al de vierde keer dat Facebook schaamteloos ideeën steelt bij zijn concurrent. Het veel kleinere Snapchat, dat begon als een sociaal netwerk voor het delen van foto's die automatisch verdwenen na 24 uur, lanceerde een tijd terug ook zijn eigen erg populaire Stories.

Het is een functie die Facebook de voorbije maanden in zijn mobiele apps Instagram, WhatsApp en Messenger implementeerde in een ogenschijnlijke poging om ervoor te zorgen dat zijn gebruikers niet naar Snapchat overlopen. Zelfs de naam 'Stories', wordt overgenomen van Snapchat. "Dit is iets waar Snapchat echt een pionier was," zegt Conor Hayes, productmanager bij Facebook aan Bloomberg, "Stories is een manier geworden waarop mensen video's en foto's delen over verschillende sociale apps heen. Het verschil zit hem vooral in het netwerk en de manier waarop ze de app gebruiken."

De neiging van Facebook om leentjebuur te spelen wordt vaak gezien als een van de redenen waarom Snapchat de laatste tijd trager groeit. Het bedrijf, dat eerder deze maand naar de beurs ging, zag zijn aandelen met zes procent dalen na Facebook's aankondiging maar het blijft wel zijn eigen voordelen hebben. Waar uw oma ondertussen haar weg heeft gevonden naar Facebook, is Snapchat vooral populair bij jongeren, die hun eigen lucratieve markt vormen voor adverteerders.