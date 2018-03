Facebook rolt netwerk van wifi-hotspots uit in ontwikkelingslanden

Facebook wil meer mensen bereiken, en gaat daarom meer inzetten op ontwikkelingslanden. In bepaalde Aziatische en Afrikaanse landen is vast en mobiel internet niet voor iedereen betaalbaar. Facebook denkt dat het voordeliger kan, en in samenwerking met lokale telecomoperatoren, laat het bedrijf mensen op een goedkopere manier met internet verbinden.

Goedkoper internet

Express Wi-Fi is een dienst die al beschikbaar is in Tanzania, Nigeria, Indonesië, Kenia en India. In die laatste twee landen test het sociale netwerk nu een app die het verbinden met hotspots gemakkelijker moet maken. Voordien moesten gebruikers eerst surfen naar een specifieke website, of ze moesten een app downloaden van een telecomoperator om te kunnen verbinden.

"Facebook brengt de Express Wi-Fi-app uit in de Google Play Store. We willen mensen een simpele en veilige oplossing geven, waarmee ze op een voordelige manier kunnen verbinden met een snel netwerk van lokale hotspots", verklaart Facebook aan nieuwssite TechCrunch.

Gratis internet

Eerder lanceerde Facebook al in 63 landen een gelijkaardige dienst, genaamd Free Basics. Ook hier kunnen gebruikers verbinding maken met draadloos internet, alleen is Free Basics volledig gratis. Je hoeft helemaal geen doorgewinterde marketeer zijn om te weten dat als een dergelijk product 'helemaal gratis' is, jij waarschijnlijk zélf het product bent.

Het verdienmodel van de tegenhanger van Express Wi-Fi bestaat eruit dat gebruikers in de eerste plaats overladen worden met advertenties. Verder komt ook alle surfdata van gebruikers in de handen van het bedrijf van Mark Zuckerberg terecht.