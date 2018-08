Facebook's datahonger onder de loep in Duitsland

De duitse mededingingsautoriteiten willen bekijken hoe Facebook data verzamelt buiten site en app van Facebook om. Het gaat daarbij om de like- en share-knoppen op externe sites, maar ook over data die via Whatsapp en Instagram, beiden in handen van Facebook, worden verzameld.

Extra gevoelig daarbij is het traceren van mensen die geen lid zijn van Facebook en dus al zeker geen toestemming hebben gegeven daarvoor.

De kwestie lijkt sterk op de rechtszaak die Facebook begin dit jaar in ons land verloor. Daar was het de Privacycommissie (intussen Gegevensbeschermingsautoriteit) die aanklaagde dat Facebook ook niet-leden volgde en in kaart bracht. Facebook gaat wel in beroep tegen de veroordeling.

Volgens het persagenschap Reuters is het Bundeskartellamt niet van plan om een monsterboete op te leggen, zoals op Europees vlak soms wel het geval is. Wel mikt het er op dat Facebook zelf zijn datahongerige praktijken bijstelt, of als dat niet lukt maatregelen op te leggen om ze in te perken.