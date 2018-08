Facebook sluit de deur voor honderdduizenden apps

Facebook had in mei al aangekondigd dat alle apps die gebruik maken van Facebook's API, om zo toegang te krijgen tot gebruikersdata, opnieuw moeten bekeken worden. Een nieuw reviewproces en een nieuw contract moet voorkomen dat ze die gegevens misbruiken. Bijvoorbeeld voor zeer gerichte politieke beïnvloeding zoals bij het Cambridge Analytica-schandaal.

De geweerde apps zijn voor alle duidelijkheid niet noodzakelijk schadelijk. Het gaat in praktijk vooral om inactieve apps en apps die de ontwikkelaar niet opnieuw heeft ingediend bij Facebook ter controle.

Bij het schandaal rond Cambridge Analytica bleek dat een schijnbaar onschuldige test op Facebook ook data van je profiel en vrienden verzamelde. Die gegevens werden nadien gebruikt om gebruikers zeer precieze boodschappen te sturen om gebruikers politiek te beïnvloeden, onder meer voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2017. In de nasleep ervan ontdekte Facebook nog meer gelijkaardige apps die mogelijk data van gebruikers hebben misbruikt.

Hoewel Facebook graag de vinger wijst naar apps die de functionaliteiten van Facebook misbruiken, moeten we wel opmerken dat Facebook evenzeer schuldig is aan het misbruik. Zo is de site pas na het schandaal beginnen controleren welke apps meer met data doen dan toegelaten en is het Facebook zelf dat de functionaliteit heeft voorzien, zonder rekening te houden met mogelijk misbruik.