Facebook spendeert 1 procent van zijn kwartaalwinst aan nieuws

Het sociale netwerk, dat de voorbije drie maanden meer dan vijf miljard dollar aan winst wist te vergaren, krijgt de laatste tijd veel kritiek om de manier waarop het met vals nieuws en haatberichten omgaat. Daarbij lijkt er weinig transparantie omtrent welke berichten de regels respecteren, en welke niet.

Daarnaast heeft Facebook al langer een ongemakkelijke relatie met kranten en nieuwsorganisaties, zeker in de Verenigde Staten waar de News Feed artikels rechtstreeks op de tijdlijn van gebruikers zet. Volgens nieuwsorganisaties is een groot deel van Facebooks succes daar gebouwd op het delen van hun werk, zonder dat het platform zelf mee betaalt aan het produceren van dat nieuws. Deze nieuwe aankondiging lijkt dan ook een stap van Facebook om zieltjes te winnen in die sector, al is het relatief gezien een kleine stap.

Het bedrijf lanceert deze week de Facebook Membership Accelerator voor 3,5 miljoen dollar. Dat is een pilootprogramma van drie maanden dat nieuwsuitgevers moet helpen met hun abonnementenmodellen. Het sociale netwerk zal ook een miljoen dollar doneren aan NewsMatch, een organisatie die geld inzamelt voor non-profit newsrooms in de Verenigde Staten.