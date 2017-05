Facebook stapt in de goededoelenbusiness

Geld ophalen kan op Facebook al sinds maart. Toen startte het sociale netwerk (in de VS) met tests om geld te vragen aan vrienden en familie. Dat kan in verschillende categorieën, zoals onderwijs, geneeskunde, diergeneeskunde, rampen, persoonlijke noodgevallen, begrafenissen, en nu dus sport en gemeenschap.

De tool, die je een persoonlijke 'fundraiser' laat opstellen, doet bijzonder hard denken aan sites als GoFundMe. Facebook vertelt er wel meteen bij dat het niet de bedoeling van het netwerk is om zelf geld te verdienen aan deze nieuwe functie. Elke fundraiser wordt binnen de 24 uur nagekeken door Facebook en er hangt een prijskaartje aan van 6,9 procent van het opgehaalde geld, plus 30 dollarcent, die moet dienen voor de administratie en verwerking. GoFundMe vraagt 7,9 procent plus 30 dollarcent.