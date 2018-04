Facebook stelt slimme speaker uit

Facebook werkt in navolging van Amazon en Google aan een eigen slimme luidspreker met spraakbesturing. Maar de productie van het toestel loopt vertraging op. Aanvankelijk zouden de twee modellen in het eerste kwartaal verschijnen, later werd dat mei. Maar nu zeggen bronnen dicht bij de productie aan Digitimes dat de luidsprekers pas tegen oktober op de markt komen.

Een exacte reden wordt niet genoemd maar Digitimes suggereert dat Facebook met de recente privacyschandalen andere dingen aan het hoofd heeft. De massaproductie van het toestel zou wel al in juni beginnen, maar aan een capaciteit die 20 procent lager ligt dan eerst gepland.

De twee luidsprekers die Facebook wil uitbrengen krijgen de codenaam Fiona en Aloha mee. Beiden zouden beschikken over een 15 inch aanraakscherm, Aloha zou daarbij de duurste van de twee worden.