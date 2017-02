Facebook strijdt voortaan ook in Frankrijk tegen fake news

Het sociale netwerk gaat in Frankrijk samen met AFP, L'Express, Le Monde en andere media de strijd aan die het eerder al in de VS en Duitsland begon. Dat wil zeggen dat gebruikers makkelijker een aritkel als hoax (vals) kunnen aanduiden en dat die artikels een waarschuwing meekrijgen.

Het bedrijf van Mark Zuckerberg gaat ook het CrossCheck initiatief steunen, een initiatief dat eerder al steun kreeg van Google News Lab waarbij gebruikers vragen kunnen stellen en info verzamelen van 16 Franse media bedrijven.

Reuters merkt op dat de steun van Facebook er komt vlak voor de Franse presidentsverkiezingen in april en mei. Eerder lanceerde de site al gelijkaardige maatregelen in Duitsland, waar er in september parlementsverkiezingen zijn.