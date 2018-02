Facebook test 'downvote-knop'

Facebook heeft aan techsite The Verge bevestigd dat het momenteel een zogenaamde 'downvote-knop' test bij een select groepje gebruikers in de VS. De nieuwe knop is toegankelijk in de reacties, en hij moet dienen als een rankingmechanisme voor de commentaren van gebruikers. Het nieuws over de test van Facebook kwam er nadat op Twitter verschillende screenshots van de nieuwe knop waren gelekt.

De sociale nieuwssite Reddit is misschien wel het meest bekende platform dat zo'n downvote-knopal gebruikt. De reacties die volgens gebruikers het minst relevant zijn, worden naar beneden gestemd. Bij Reddit verschijnt er ook een score bij elke reactie die het aantal 'up- en downvotes' weergeeft. Al heeft Facebook bevestigd dat haar website dergelijke gegevens niet openbaar wil maken. Bovendien krijgen testers ook geen melding te zien als iemand hun reactie naar beneden stemt.

Feedback

Van zodra een testpersoon de nieuwe knop gebruikt, krijgt hij een venster te zien waarin hij kan duidelijk maken waarom hij op de knop klikte. Vervolgens kan hij een reactie bestempelen als 'misleidend', 'kwetsend' of 'irrelevant'.

Anders dan bij Reddit, geef je dus telkens feedback bij een downvote. Facebook kan dan op basis van die gegevens meer inzicht ontwikkelen over de gesprekken die plaatsvinden op haar site. Het bedrijf leert namelijk wat gebruikers als goede en slechte reacties beschouwen.

Voorlopig gaat het nog om een experiment met een kleine testgroep in de Verenigde Staten. Het valt nog af te wachten of we de nieuwe knop binnenkort ook echt te zien zullen krijgen.