Facebook test knop om reacties naar omhoog of omlaag te stemmen

In februari bevestigde Facebook al dat het een 'downvote-knop' uittest bij een select groepje gebruikers in de Verenigde Staten. Nu experimenteert het sociale netwerk ook met een 'upvote-knop'. Een grotere groep gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland ziet een informatievenster opduiken met de titel 'Support better comments'. Daarin wordt uitgelegd hoe ze reacties die 'nuttig of inzichtelijk' zijn, naar omhoog kunnen stemmen. Tegelijk zien ze ook een ander informatievenster, getiteld 'Stop bad comments'. "Druk op de down-knop als de reactie slechte bedoelingen heeft of respectloos is. Het is wel oké als iemand op een respectvolle manier met je van mening verschilt", schrijft Facebook.

De functie doet denken aan het platform Reddit, waarbij gebruikers nieuwsartikelen en de reacties erop eveneens naar omhoog of naar beneden kunnen stemmen. Net als bij Reddit verschijnt er ook een score bij elke reactie die het aantal 'up- en downvotes' weergeeft. Of Facebook-gebruikers ook een melding zullen krijgen wanneer hun reactie naar beneden wordt gestemd, is nog niet duidelijk. De functie lijkt vooral bedoeld opdat Facebook zelf zou te weten komen wat 'slechte reacties' zijn en hoe het die minder zichtbaar kan laten verschijnen.

Een woordvoerder van Facebook benadrukt in The Guardian dat het project nog in een testfase zit en dat nog niet beslist is of de pijltjesknoppen voor alle 2,2 miljard Facebook-gebruikers ingevoerd zullen worden.