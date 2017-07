Facebook test nieuws achter betaalmuur

''We zijn in onderhandeling met meerdere uitgevers over hoe we op Facebook beter abonnementsmodellen kunnen ondersteunen'', zegt topman Campbell Brown tegen TechCrunch. ''In het project Facebook Journalism nemen we de tijd om nauw samen te werken met onze partners om hun behoefte te doorgronden." Brown sprak dinsdag over de innovatie op een congres voor uitgevers.

Het project staat nog in de kinderschoenen en kan nog veranderen, maar voorlopig is het plan om met een handvol uitgevers een systeem te ontwikkelen met een limiet van tien gratis artikelen per maand. Een eerste test kan in oktober beginnen. Na het lezen van deze tien artikelen krijgen gebruikers een aanbod voor een abonnement met een inlog die toegang biedt tot meer publicaties.

Uitgevers die gebruikmaken van een betaalmuur op hun websites hanteren verschillende limieten voor gratis artikelen voor hun lezers. Een bron zegt dat Facebook wil vasthouden aan de standaard van tien om duidelijkheid te scheppen bij gebruikers.

De bron benadrukt dat mediapartijen zelf blijven bepalen welke verhalen achter de paywall blijven en welke gratis worden. Ze behouden ook de volledige controle over hun abonneebestand. Het is nog niet duidelijk welke uitgevers meedoen.

Reanimatie van Instant Articles?

Volgens beurswebsite TheStreet zou de paywall bovenop Instant Articles komen. Dat is een functie waarbij uitgevers artikels rechtstreeks in Facebook laden, wat sneller werkt dan linken naar hun eigen site. De keerzijde is dat uitgevers veel minder advertentiemogelijkheden en lezersdata krijgen. Terwijl die laatste twee net cruciaal zijn om geld te verdienen met nieuws.

Hoewel sommige, vooral Amerikaanse, nieuwssites gebruik maken van Instant Articles, lijkt de trend bij enkele grote nieuwsmedia om te keren. Zo schreef The Verge enkele maanden geleden nog dat een aantal grote uitgevers zich intussen hebben teruggetrokken.

Dat Facebook nu met een betaalmuur komt via Instant Articles is mogelijk een poging om uitgevers opnieuw warm te krijgen voor die laatste. Maar de vraag blijft hoeveel procent van de Facebookers bereid zijn om te betalen voor nieuws.

Het sociale netwerk biedt bijvoorbeeld al enkele jaren virtuele munten aan, om cadeautjes voor vrienden te kopen of om in games te gebruiken. Maar het merendeel van de inkomstenstroom bestaat uit advertentiedollars.