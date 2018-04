Facebook verandert beleid rond politieke advertenties

Facebook stelt een nieuw 'Political Ad'-label voor dat duidelijk maakt dat een bepaalde advertentie van een politieke partij afkomstig is. Bovendien kunnen gebruikers bij elke reclameboodschap nagaan wie betaald heeft voor de reclame.

Verder komt het bedrijf met een e-mailverificatiemethode. Facebook wil daarmee de identiteit van Amerikaanse adverteerders nagaan door ze eerst te verifiëren, alvorens content wordt toegelaten. De verificatie werkt enkel als de adverteerder een e-mailadres gebruikt met een ID van de Amerikaanse overheid. Facebook zendt een mail met een unieke code, en nadat de code ingevoerd wordt, kan de advertentie toegelaten worden.

De strengere Facebook-regels zijn voorlopig alleen nog maar toepasbaar op politieke content uit de VS. De maatregel kan het beste gezien worden als een reactie van Facebook op de kritiek die sociale mediasites kregen na afloop van de berichten over Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Facebook heeft voorlopig nog geen plannen aangekondigd voor gelijkaardige maatregelen in andere landen.