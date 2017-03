Facebook verbiedt ontwikkelaars om data te gebruiken voor surveillance

Het beleid vermeldt nu dat ontwikkelaars geen data mogen gebruiken "die van ons zijn verkregen om tools te leveren die gebruikt worden voor surveillance". De maatregel is bedoeld "om ons beleid expliciet te maken", aldus vice-privacyverantwoordelijke Rob Sherman van Facebook in een blogpost. De stap is een reactie op onthullingen door burgerrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union) van vorige herfst. De organisatie had vastgesteld dat de software Geofeedia publiek toegankelijke data van Facebook, Instagram en Twitter gebruikte om informatie over deelnemers aan protestacties te verkopen aan de autoriteiten.

Volgens Facebook was dat al een schending van de bestaande regels. Daarom is het beleid nog eens duidelijker geformuleerd. Twitter nam een soortgelijke maatregel al eind vorig jaar. Technologieblog TechCrunch merkt op dat dit niet betekent dat ontwikkelaars Facebook zullen gehoorzamen. Momenteel spoort Facebook zulke schendingen automatisch én manueel op en vertrouwt het netwerk op berichten van gebruikers en groepen zoals de ACLU, aldus nog de blog.