Facebook verwijdert extreemrechtse pagina 'Britain First'

Britain First is een Britse fascistische organisatie die in 2011 werd opgericht door oud-leden van de British National Party. De partij wordt geleid door Paul Golding en Jayda Fransen en kwam in november van 2017 nog in het oog van de media terecht toen president Donald Trump enkele haatvideo's van de extreemrechtse groep retweette.

Zowel de pagina van de groep als de persoonlijke Facebookpagina's van Golding en Jayda werden vandaag door Facebook verwijderd na verschillende inbreuken op hun voorschriften. De groep verspreidde via Facebook verschillende berichten met als doel om haat tegenover minderheidsgroepen op te wekken.

In een blogpost benadrukt Facebook dat ze een pagina niet zomaar verwijderen. 'Wij zijn een open platform voor alle soorten ideeën en willen absoluut vrije meningsuiting bevorderen. Toch geloven we dat mensen hun politieke visie moeten kunnen uitdrukken zonder haat te verspreiden. Posts van Britain First en haar leiders hebben meerdere malen de richtlijnen verbroken, waardoor hun pagina's niet op Facebook thuishoren,' aldus Facebook.