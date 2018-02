Facebook voegt (gênante) nieuwe functies toe in Valentijn-update

Nieuwe koppels kunnen zich voortaan beter schrap zetten voor de Valentijn-update van Messenger, Van zodra je nu een nieuwe relatie bekend maakt op Facebook, word je onder meer spontaan overladen door een regen van hartjes in de berichtendienst.

Het werkt zo. Na het bekendmaken van je nieuwe relatie op de sociale netwerksite opent Facebook voor jou en je geliefde een speciaal chatvenster in Messenger. Volgens de aankondiging van Facebook, zal je geliefde ook telkens bovenaan verschijnen in je lijst met actieve personen. Op die manier weet je telkens onmiddellijk of hij of zij beschikbaar is voor een gesprek.

Koosnaampjes

Vervolgens krijg je een scherm te zien waarmee Facebook je een aangepaste kleur laat kiezen voor de conversatie, en daarnaast kan je ook meteen koosnaampjes invullen voor jou en je nieuwe partner. Eens je door die formaliteiten heen bent, zie je meteen een hartenregen op de achtergrond van het venster. Je krijgt ook een aangepaste emoji voor het gesprek: een gezichtje met hartenoogjes.

Naast de nieuwigheden voor nieuwe koppels, krijgt iedereen in Messenger ook een reeks Valentijn-gerelateerde filters in haar camera-gedeelte te zien.