Facebook voert idee van opgesplitste nieuwsfeed af

Facebook startte in oktober vorig jaar in zes landen een experiment met een opgesplitst nieuwsoverzicht. Daarin werden berichten van vrienden en die van zakelijke pagina's gescheiden. Dat had meteen ingrijpende gevolgen voor niet-gesponsorde pagina's: sommige zagen hun bereik met twee derden dalen.

Facebook startte het experiment naar aanleiding van de feedback van haar gebruikers, die meer berichten van vrienden en familie zouden willen zien verschijnen.

Nu hebben de testgebruikers Facebook laten weten dat ze minder tevreden zijn met de opgesplitste nieuwsfeed. Die bleek ook niet te zorgen voor meer interactie tussen vrienden en familie, geeft Facebooks nieuwsfeed-baas Adam Mosseri toe in een blogpost. De gebruikers in de pilotlanden klaagden ook dat ze moeilijker toegang vonden tot belangrijke informatie. "Mensen willen geen twee aparte feeds", concludeert Mosseri.

Het plan voor een opdeling van het nieuwsoverzicht is dus van de baan. Mosseri zegt meer heil te zien in één nieuwsfeed, waarin sociale interacties meer prioriteit krijgen, ten koste van de content van publieke pagina's. Die verandering in het algoritme werd in januari al aangekondigd door Mark Zuckerberg.