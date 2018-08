Facebook VPN-app uit App Store gehaald wegens breken privacyregels

Onavo Protect, een security-app die eigendom is van Facebook, zou de privacyregels van Apple's App Store hebben overtreden, en moest daarom worden verwijderd. Dat schrijft de krant The Wall Street Journal.

Het gaat om een VPN, een app die verkeer omleidt en zo gebruikers moet beschermen tegen phishing, malware en hackers die meekijken. Onavo Protect is echter gegroeid uit de acquisitie van Facebook in 2013 van een Israëlische start-up die aan data monitoring deed. En het is die tweede functie van de app die nu voor problemen zorgt. Facebook zou de app namelijk gebruiken om data te vergaren, en uit te vissen wat gebruikers doen wanneer ze niet op de eigen sociale media apps van het bedrijf zitten.

Het zou daarbij niet gaan om individuele profielen, maar om algemene trends. Facebook zou via Onavo te weten komen welke apps en diensten populair zijn, zodat het zijn eigen diensten daarop kon afstemmen (denk bij voorbeeld aan de Stories die het van Snapchat kopieerde en in de eigen apps stopte). Dat staat te lezen in documenten die Facebook eerder dit jaar vrijgaf, toen CEO Mark Zuckerberg voor het Amerikaanse Congres en het Europese Parlement moest getuigen over de manier waarop zijn bedrijf met privacy omgaat.

"We zijn altijd duidelijk geweest, wanneer mensen Onavo downloadden, over welke informatie wordt verzameld, en hoe die wordt gebruikt," aldus een Facebook woordvoerder in een mededeling aan techsite The Verge.

Volgens Apple kan dat 'dubbel gebruik' echter niet meer door de beugel. Onavo Protect zou nieuwe richtlijnen, uitgevaardigd in juni, overtreden die het verbieden voor ontwikkelaars om databases van gebruikersinformatie aan te leggen, en die te verkopen aan derde partijen. De app zou ook de iOS ontwikkelaarsovereenkomst breken, die aangeeft op welke manier makers van apps data mogen gebruiken buiten de kernfunctie van de app. Omdat Onavo Protect in principe een VPN-dienst is, die dus verkeer moet encrypteren, is het ietwat problematisch dat Facebook het verkeer dat door zijn private servers loopt, gebruikt voor analyse.

Onavo Protect is dus niet meer te vinden in de App Store, en krijgt geen iOS updates meer, al blijft de app wel gewoon functioneren op toestellen die het al geïnstalleerd hebben. De Android versie is voorlopig gewoon te vinden in Google's Play Store. De app zou in totaal (over beide platformen) zo'n 33 miljoen keer gedownload zijn.