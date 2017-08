Facebook werkt mogelijk aan videofoon

Het Facebook-toestel zou onder meer artificiële intelligentie op zijn camera zetten, zodat die mensen kan zoeken in zijn omgeving en erop inzoomen. Die functie is gelijkaardig aan die in bijvoorbeeld de Nest Cam IQ, die aangeleerd kan worden om mensen in je huis te herkennen. Het Facebook-concept klinkt ondertussen een beetje als een grotere versie van de Echo Show, een met scherm uitgeruste versie van Amazon's Echo assistent.

Naast de videofoon zou het bedrijf ook aan een op zich staande luidspreker werken met ingebouwde assistent. Facebook heeft altijd ontkend dat het aan zijn eigen versie van Alexa werkt, en zegt zelf dat het zijn AI voor tekst eerst wilt op punt zetten. Anderzijds is het bedrijf misschien bang dat het de boot gaat missen. Alexa en Google Home winnen ondanks privacyvragen aan populariteit. Apple's HomePod luidsprekerassistent komt later dit jaar uit in de VS, en naast Google en Amazon heeft ook Samsung al zijn eigen 'voice assistent' in de vorm van de nog niet helemaal op punt staande Bixby.