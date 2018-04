Facebook wil beloning voor wie datamisbruik meldt

Het beloningsprogramma geldt voor apps op Facebook die data van mensen verzamelt en doorstuurt, waarbij de gegevens nadien worden misbruikt voor oplichting, politieke beïnvloeding, doorverkoop of als ze gestolen worden nadien.

Wie zo'n situatie kan aantonen kan, afhankelijk van de ernst van het probleem, tot 40.000 dollar krijgen van Facebook. Het platform belooft ook het ontdekte probleem aan te pakken en getroffen mensen te informeren.

De keuze van Facebook om het ontdekken van malafide apps te belonen komt er na het schandaal rond Cambridge Analytica, waarbij een schijnbaar onschuldige quiz gegevens van tientallen miljoenen profielen verzamelde voor wetenschappelijk onderzoek, maar die gegevens werden nadien doorverkocht aan Cambridge Analytica die ze inzette om zeer gerichte advertenties uit te sturen.

Vandaag is het moeilijker, maar niet onmogelijk, om zo'n scenario uit te voeren. Facebook belooft beterschap en lijkt daar ook werk van te maken met onder meer dit beloningsprogramma. Al moeten we daaraan toevoegen dat het bedrijf de maatregelen vooral neemt omwille van de boze reacties van gebruikers, aandeelhouders en politici. Anders had het bedrijf het verzamelen van profielinformatie van bij het begin al lastiger gemaakt.