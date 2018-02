Facebook wil gebruikers minder lang op zijn netwerk houden

Facebook doet er alles aan om gebruikers minder lang op zijn gelijknamige netwerk te houden. Dat is de ietwat vreemde boodschap waarmee Marc Zuckerberg komt op de presentatie van de jaarcijfers van zijn bedrijf. Onder meer aanpassingen aan de manier waarop het nieuwsoverzicht aan gebruikers wordt gepresenteerd, zouden resulteren dagelijks in grofweg 50 miljoen uur minder tijd die wereldwijd aan Facebook wordt besteed. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat mensen minder virale video's te zien krijgen nadat Facebook zijn newsfeed aanpaste. De focus ligt nu op lokaal nieuws.

Volgens Zuckerberg is dat ook de bedoeling. Facebook is, zo zegt hij, niet alleen in het leven geroepen voor het plezier, maar ook voor het welzijn van mensen. De aanpassingen zouden er voor zorgen dat de tijd op Facebook beter wordt besteed. Het bedrijf verwacht daar vooral op de langere termijn van te zullen profiteren. Dat dit geld kost, neemt het voor lief.

Facebook in cijfers

Zuckerberg vertelt het bij de voorstelling van de jaarcijfers. Daaruit blijkt dat de omzet van het bedrijf het voorbije jaar groeide van 8,8 miljard dollar naar 13 miljard (zo'n 10 miljard euro). Daarbij zette het techbedrijf een winst in de boeken van 4,3 miljard dollar (3,5 miljard euro), een stijging van 19 procent op jaarbasis. Het merendeel van dat geld komt van advertenties.

Dagelijks loggen 1,4 miljard gebruikers in op het netwerk. Dat is een stijging met 14 procent op jaarbasis, maar het is minder dan eerst verwacht. Per gebruiker verdient Facebook 6,18 dollar, dubbel zo veel als drie jaar geleden, toen het nog 2,81 dollar was. In de VS en Canada is het zelfs 26,76 dollar. De regio is daarmee Facebooks meest waardevolle markt.

Interessant in dat hele verhaal is dat het voor het eerst in zijn bestaan gebruikers verliest in de VS en Canada. Al is het een kleine daling. Het aantal dagelijkse gebruikers in die regio zakte in het vierde kwartaal van 185 miljoen naar 184 miljoen. Facebook lijkt dus stilletjesaan tegen de verzadiging aan te lopen, maar het is ondertussen wel bijzonder efficiënt geworden in het ten gelde maken van zijn gebruikers.

De Russen

Zuckerberg presenteert hiermee bijzonder goede cijfers voor wat toch een woelig jaar is geweest voor Facebook, met onder meer beschuldigingen van Russische propaganda die de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou hebben beïnvloed. Het bedrijf, zoals nog wel wat van zijn Silicon Valley concurrenten, wordt dezer dagen met argusogen gevolgd door publiek en overheid, als het gaat om antitrust, desinformatie en de mogelijk slechte gevolgen van overdadig techgebruik. Het is misschien ook die controverse waardoor Zuckerberg besloot om te pochen met minder gebruikersuren. Een eventuele wet voor zijn, door nu al te focussen op 'minder gebruik' en meer waardevolle interacties, lijkt dan ook een slimme zet.

Zuckerberg wijst er ook op dat de AI tools die het bedrijf installeerde om suïcidale postjes te herkennen ondertussen al meer dan honderd mensen hebben geholpen, en dat 99 procent van ISIS-en Al Qaeda-gerelateerde propaganda automatisch wordt weggehaald voordat gebruikers ze rapporteren.