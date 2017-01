Facebook wil kritiek over 'fake news' counteren met journalistiek project

Dat heeft de technologieonderneming bekendgemaakt.

De bedoeling is onder meer om samen met mediabedrijven, waarbij The Washington Post en Vox, nieuwe nieuwsproducten te ontwikkelen. Facebook wil journalisten ook beter informeren over de mogelijkheden die de sociaalnetwerksite hen biedt. Het 'Facebook Journalism Project' doet daarmee denken aan het Digital News Initiative (DNI) van Google, waarbij ook al met mediabedrijven wordt samengewerkt. Facebook wil voorts het inzicht van de lezer in de nieuwsberichten verhogen.

"We willen werken aan nieuwe manier voor het aanbieden van informatie aan mensen, waardoor ze op een verstandige manier beslissingen kunnen nemen over de berichten die ze lezen", aldus een mededeling. Er zullen ook businessmodellen worden uitgetekend om bijvoorbeeld via Facebook het aantal abonnees van media te vergroten.

Facebook had vorige maand al aangekondigd dat het strenger tegen valse nieuwsberichten wilde optreden. Zo wordt het eenvoudiger om fictief nieuws te melden. Daarnaast zal de sociaalnetwerksite ook met externe factcheckers samenwerken. Bovendien zullen inkomensbronnen van de auteurs van de valse nieuwsberichten worden drooggelegd.