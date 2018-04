Facebook wil reikwijdte EU-regels beperken

Facebook bevestigt dat besluit aan persbureau Reuters.

Het internationale hoofdkantoor van het sociale netwerk staat in Dublin en het Amerikaanse hoofdkwartier is gevestigd in het Californische Menlo Park. Alle gebruikers buiten de VS en Canada hebben daardoor een contract met Facebooks Ierse dochteronderneming en vallen onder het Europese privacyregime.

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die 25 mei in werking treedt, worden de Europese privacyregels strikter. Overheden, bedrijven en andere organisaties worden dan verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd.

Facebook wil dat de 1,5 miljard gebruikers uit Afrika, Azië, Australië en Latijns-Amerika gaan vallen onder Amerikaanse regelgeving. Op overtredingen van de Europese richtlijn staan namelijk boetes tot 4 procent van de wereldwijde omzet. Voor het socialenetwerkbedrijf kan dat in de miljoenen lopen.

Facebook laat in een verklaring weten dat de Europese privacyinstellingen ook beschikbaar zijn voor de rest van de wereld. ,,We passen overal dezelfde privacybescherming toe, ongeacht of uw overeenkomst met Facebook Inc. of Facebook Ireland is." (ANP)