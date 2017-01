Facebook wil telefoonnummerlek niet oplossen

Eerder deze week demonstreerde De Ceukelaire dat een telefoonnummer dat iemand op zijn facebookprofiel heeft staan,ook al is dit niet publiek voor onbekenden, toch kan worden achterhaald. De ethische hacker nam daarbij minister Jan Jambon als voorbeeld, maar ook bij andere personen was het voor De Ceukelaire een koud kunstje.

Hoe de vork precies in de steel zit wil hij nog niet vertellen. Eerst moest Facebook de kans krijgen om het lek te dichten, maar dat zit er voorlopig niet in. In een reactie aan De Ceukelaire zegt de site dat het gaat om gebruikers die de privacyfunctie 'who can look me up' openbaar hebben staan. Hier kan je aangeven wie je op Facebook kan opzoeken via je gsm-nummer of emailadres. Wie zich zorgen maakt de instelling hier wijzigen van 'everyone' of 'openbaar' naar 'friends'.

Maar dat verhelpt het probleem niet helemaal. De Ceukelaire wijst er op dat de functie standaard openbaar staat. Bovendien accepteren bekende personen zoals politici al snel veel mensen, waardoor zij nog steeds het nummer kunnen achterhalen.

De methode komt er kort samengevat op neer dat je het nummer van iemand kan ingeven om na te gaan of die persoon op Facebook zit. Maar De Ceukelaire heeft een methode gevonden om die nummers toch te raden waarbij Facebook de echtheid al snel bevestigt. Het duurt ongeveer een half uur om een nummer te achterhalen. Hoe de vork exact in de steel zit maakt hij binnenkort bekend. Eerst wil hij genoeg mensen de tijd geven om hun nummer van de site te verwijderen.