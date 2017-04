Facebook wil telepathisch typen en horen via je huid

Regina Dugan, hoofd van het onderzoekslaboratorium van Facebook, gaf wel toe dat de 'silent speech interfaces', waardoor je rechtstreeks via het brein kan communiceren "nog enkele jaren verwijderd zijn". Beide technologieën worden ontwikkeld in Building 8, de naam van het geheimzinnige onderzoekslaboratorium van Facebook. De onderzoekers in Building 8 werken vooral aan 'moonshots', potentieel revolutionaire projecten die echter nog veraf zijn.

De 'silent speech interface' zou gebruikers moeten toelaten 100 woorden per minuut te typen. Via niet-invasieve sensoren zou het mogelijk zijn signalen uit het taalcentrum van onze hersenen decoderen. Zo zouden we in staat zijn vijf keer sneller te typen dan op onze smartphones. Er bestaan voorlopig echter nog geen sensoren die hiertoe in staat zijn. Daarnaast zijn er de nodige privacyproblemen die met zulke technologie gepaard zou gaan. Wat als de data in de verkeerde handen valt? Zullen mensen deze technologie zelfs willen gebruiken? Het businessmodel van Facebook is er immers op gericht zoveel mogelijk van zijn gebruikers te weten te komen. Volgens Dugan zal het systeem enkel toegang hebben tot de dingen die je reeds wou zeggen, niet tot de rest van het brein. "Het is niet betrokken bij andere gedachten. Dat is jouw zaak", aldus Dugan.

Het tweede project wil taal overbrengen via je huid. Het is een soort high-techversie van braille. Door middel van een mouw zou je verschillende patronen voelen op je onderarm. Elk patroon stelt een woord voor. Facebook hoopt hiermee dat dove mensen in staat zullen zijn sneller te communiceren.