Facebook wiste chats Mark Zuckerberg

TechCrunch ontdekte dat de chats waren verwijderd. Facebook bevestigt het tegenover de techsite en zegt dat het te maken heeft met de beveiliging van bedrijfsgegevens. ''Na de diefstal van e-mails van Sony Pictures in 2014 hebben we een paar veranderingen doorgevoerd om de communicatie van onze bestuurders te beschermen. Een verandering is het beperken van de bewaarperiode voor berichten van Mark in Messenger'', aldus Facebook.

Facebook maakte het deleten echter nooit openbaar, en de ontvangers werden ook niet persoonlijk op de hoogte gebracht. TechCrunch vroeg Zuckerberg zelf om opheldering via Messenger, maar kreeg geen antwoord.

Gewone gebruikers van Messenger kunnen zelf berichten verwijderen uit hun eigen feed, maar ze blijven dan nog wel te zien bij de ontvanger.