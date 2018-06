Facebook zet project rond reuzedrones stop

Project Aquila werd in 2014 aangekondigd. Twee jaar later was de eerste testvlucht een feit. Nu, nogmaals twee jaar later, bevestigt Facebook dat het de testen met de autonome drone stopgezet heeft. In een blogpost zegt Facebook dat het wel blijft samenwerken met Airbus om connectiviteit aan te bieden vanuit de lucht: een project dat in november vorig jaar aangekondigd werd.

Aquila kon je nog het beste omschrijven als een vliegende router: maar wel eentje met de spanwijdte van een Boeing 737 en het gewicht van een doorsnee familiewagen. Bij de eerste testvlucht was het toestel meer dan anderhalf uur in de lucht. Het was de bedoeling dat Aquila op een hoogte van 18 kilometer drie maanden aan één stuk in de lucht kon blijven, maar dat doel bleek niet haalbaar. De stopzetting van het project betekent ook dat de afdeling in Bridgwater, in het Verenigd Koninkrijk - waar de technologie ontwikkeld werd, nu de deuren sluit.

In de blogpost geeft Yael Maguire, director of engineering bij Facebook, aan dat het bedrijf merkt dat de gevestigde waarden in de luchtvaartsector nu interesse beginnen te tonen in de technologie om op grote hoogte te vliegen en daarvoor geschikte vliegtuigen te ontwerpen. Dat speelt mee in de beslissing van Facebook om de eigen ontwikkeling te stoppen en verder te werken met Airbus.

Facebook-concurrent Google werkt al lang aan een soortgelijk idee: Project Loon. Het grote verschil is dat het bedrijf ballonnen inzet in plaats van drones. Het project is ondertussen ondergebracht bij Google X: de tak van moederholding Alphabet die alle experimentele projecten herbergt. De ballonnen hebben volgens BBC al meer dan 15 miljoen mijl gevlogen. De langste vlucht duurde bijna 190 dagen. In 2017 werden de stratosferische ballonnen nog ingezet in het door een orkaan verwoeste Puerto Rico en in het overstroomde Peru.