Facebook ziet groei vertragen

Sinds het begin van dit jaar is Facebook van schandaal naar schandaal gegaan, met problemen rond privacy, politieke inmenging, desinformatie en discriminatie. CEO Mark Zuckerberg mocht het komen uitleggen in het Amerikaanse Congres, en in het Europese Parlement, maar dat houdt niet tegen dat Facebook massaal nieuwe mensen aantrekt. Alleen zijn het er minder dan door analisten werd voorspeld. Het aantal maandelijks actieve Facebook-gebruikers steeg in de voorbije maanden tot 2,23 miljard. Hier werd gerekend op minstens 2,25 miljard gebruikers.

Ook de omzet viel lager dan verwacht. Dat heeft onder meer met investeringen in nieuwe formats te maken, zoals Facebook Stories. Facebook tekent voor een bijzonder respectabele omzet van 13,2 miljard dollar, zo'n 4 miljard dollar meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden echter op 13,36 miljard gehoopt. Facebook CFO David Wehner waarschuwde tijdens de bespreking van de cijfers bovendien dat het de volgende twee kwartalen ook niet zo hard zal gaan. Facebook blijft dus groeien, maar die groei gaat steeds trager.

Europeanen hebben het gehad

Tijdens de kwartaalcijfers geeft Facebook ook het aantal dagelijkse en maandelijkse gebruikers van het netwerk. Dat is een goede indicatie van de populariteit van Facebook. Opvallend daar is dat vooral Europa het netwerk stilletjesaan de rug begint toe te keren. Dagelijkse actieve gebruikers in onze regio krimpt van 282 miljoen naar 279 miljoen. De cijfers in de VS en Canada bleven gelijk, op 241 miljoen gebruikers. De grootste groei van Facebook zit dus in nieuwe markten, zoals Azië, al valt er per Europeaan of Amerikaan wel meer geld te verdienen.

Net na de bekendmaking van de kwartaalcijfers verloor het aandeel van Facebook zo'n 20 procent van zijn waarde.

2,5 miljard

In de marge van zijn kwartaalcijfers maakte Facebook ook bekend dat ondertussen 2,5 miljard mensen minstens één van de verschillende netwerken van de techgigant gebruiken. Het gaat om een cijfer dat Facebook voor het eerst berekent, mogelijk om de aandacht wat af te leiden van de stagnerende gebruikerscijfers in de EU en VS.

Het zou daarbij gaan om 2,5 miljard unieke personen (die eventueel meer dan één account hebben). Die zijn te vinden onder de 2,23 miljard maandelijkse gebruikers voor Facebook, 1 miljard voor Instagram, 1,5 miljard op WhatsApp en 1,3 miljard op Messenger.