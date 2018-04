Facebookschandaal groter dan gedacht: mogelijk ook 61.000 Belgen getroffen

Eerder werd nog uitgegaan van ongeveer 50 miljoen getroffen accounts, maar Facebook verhoogde zijn schatting woensdag naar 87 miljoen. Vooral in de Verenigde Staten (70,6 miljoen) zijn gebruikers getroffen, gevolgd door de Filipijnen (1,2 miljoen), Indonesië (1,1), het Verenigd Koninkrijk (1,1 miljoen) en Mexico (790.000).

Maar ook België komt in de lijst voor, zo bevestigt Facebook-woordvoerster Tineke Meijerman. Acht mensen zouden in ons land de app waarmee Cambrigde Analytica de gegevens verzamelde, hebben gedownload en 60.957 Belgen zijn mogelijk getroffen.

Cambridge Analytica speelde een kwalijke rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Facebook-topman Mark Zuckerberg bood eerder al zijn excuses aan en beloofde beterschap. Het techbedrijf zag ondertussen miljarden dollars van zijn beurswaarde verdampen.

Om herhaling van het Cambridge Analytica-schandaal te voorkomen, zal Facebook de toegang tot gebruikersgegevens beperken. Cambridge Analytica bemachtigde de data via een persoonlijkheidsquiz, maar zulke apps worden veel verder ingeperkt. Op 9 april krijgen Facebook-gebruikers te horen of hun eigen gegevens zijn getroffen.

'Mijn verantwoordelijkheid'

Facebook stelt woensdag dat Cambridge Analytica niet de enige organisatie is die gegevens van profielen heeft verzameld. 'Gezien de schaal en verfijning van de activiteit die we hebben gezien, geloven we dat de profielen van de meeste Facebook-gebruikers op deze manier kunnen zijn opgeschraapt', aldus het sociale netwerk.

In een telefoongesprek met journalisten bood Zuckerberg nogmaals zijn excuses aan voor het uitlekken van gebruikersdata. 'Aan het eind van de dag is dit mijn verantwoordelijkheid.' Maar aan opstappen denkt de topman niet.

Op 11 april zal Zuckerberg in het Amerikaanse congres getuigen over de rol van de socialenetwerksite in het privacyschandaal.