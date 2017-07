Factchecking site Snopes in geldnood

Snopes is niet enorm bekend bij het grote publiek, maar de site bestaat al meer dan twintig jaar en houdt zich vooral bezig met het bevestigen of ontkennen van spookverhalen op het internet, vandaag beter bekend als fake news.

Een foto van een walvis in het kanaal van Venetië? Vals. Een vreemde substantie in het bos dat eigenlijk een nest vol teken is? Vals. Of een van de meer recentere: zijn de zangers van Linkin Park en Soundgarden eigenlijk vermoord omdat ze een pedofilieschandaal wilden onthullen. Ook vals. Dat checken en duiden is het werk van Snopes.

Maar de site zit momenteel in problemen door een geschil met een partner waarmee de site enkele jaren geleden een intensieve samenwerking aanging. Die partner regelt advertenties, verkeer en de ontwikkeling van de site en draait nu de geldkraan dicht.

De site zelf heeft volgens The Atlantic zo'n honderdduizend dollar per maand nodig om te draaien. Daar komen nog de juridische kosten bij om de rechtszaak tussen Snopes en Proper Media, de partner waarmee het geschil loopt, te bekostigen. Mede daarom heeft Snopes nu een crowdfunding opgezet. Die lijkt voorlopig goed te gaan want in nog geen 24 uur werd er al 456.000 dollar van de 500.000 dollar opgehaald. Al is het onduidelijk of dat volstaat en hoe de rechtszaak, waarvan er vrijdag een hoorzitting is, zal verlopen.

Juridisch getouwtrek

In alle volledigheid: het dispuut tussen Snopes en Proper Media is een stuk complexer dan bovenstaande uitleg en wordt uitgebreider verklaard door The Atlantic.

Zo werd Snopes opgericht door het koppel David en Barbara Mikkelson. Maar enkele jaren na hun scheiding in 2015 verkocht zij haar aandelen aan enkele personen binnen Proper Media. Het is dus niet zo dat het partnerbedrijf niets te zeggen heeft binnen Snopes. Maar de visie en manier van zakendoen tussen Proper Media, David Mikkelson en de redactie van Snopes botsten de afgelopen tijd stevig.

Mede daardoor besloot Mikkelson op eigen houtje de samenwerking met Proper Media stop te zetten, wat volgens die laatste niet eenzijdig kon. Proper Media draaide daarop de kraan dicht en dat zorgt er voor dat Snopes nu geld moet vragen aan zijn fans om voorlopig te overleven.