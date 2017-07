Failliet verklaard Opikanoba maakt doorstart

Het bedrijf werd drie weken geleden failliet verklaart. Voor de doorstart nemen ondernemers Joris Peumans (Prato) en Ben Greeven (Thalento) de activiteiten over, zij zijn ook de oprichters van HR Tech Valley. De bedoeling is dat de technologie van Opikanoba de diensten van Thalento aanvult. Of de merknaam zelf blijft bestaan is nog niet bekend.

Opikanoba is een spin-off van de KU Leuven en UHasselt en bestaat sinds 1998 als apart bedrijf. Het bedrijf telt momenteel vijf medewerkers. Het is de bedoeling dat de meesten van hen aan boord blijven.