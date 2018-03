FBI betaalde pc-herstellers als informanten

Het gaat om herstellers van Geek Squad, de hersteldienst van de Amerikaanse keten Best Buy. Documenten die de burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation (EFF) verkreeg tonen dat managers werden betaald voor het doorgeven van info.

Als er illegaal materiaal werd gevonden, dan zou de FBI langskomen en het materiaal bekijken en indien nodig het toestel in beslag nemen voor bijkomende analyse. In de vermelde gevallen gaat het telkens om kinderporno. Of er ook werd geïnformeerd bij ander illegaal materiaal, zoals gepirateerde muziek of films, is niet bekend.

Best Buy zelf laat tegenover ZDNet.com weten dat het in de meeste Amerikaanse staten verplicht is om de autoriteiten te verwittigen als er kinderporno wordt ontdekt op toestellen van klanten. Het benadrukt daarbij dat het niet actief zoekt naar mogelijk illegaal materiaal, maar die zaken doorgaans zo'n honderd keer per jaar ontdekt bij bijvoorbeeld het recupereren van verloren data. De betrokkenen zouden daarbij geen training van de FBI hebben gekregen. Drie van de vier vermelde personen in de documenten zouden niet meer voor het bedrijf werken. Een vierde werkt intussen op een andere afdeling.

Maar de EFF stelt zich wel vragen bij het feit dat de betrokken herstellers, of hun managers, betaald werden voor de meldingen en door interne documenten van de FBI werden omschreven als informanten. In één geval werd er al zeker 500 dollar betaald voor hun medewerking. Of er ook andere hersteldiensten in de VS betrokken zijn wil de FBI niet bevestigen tegenover EFF.

Op die manier stelt de privacybeweging dat de vaststelling door de herstellers kan gezien worden als een illegale doorzoeking omdat ze nadien rapporteren aan de FBI. De groep stelt zich ook de vraag of er voor de herstellers zo geen motivatie ontstond om net te zoeken naar kinderporno, gezien ze er nadien voor betaald werden.