FCC-topman geen fan van netneutraliteit (en spreekt zichzelf intussen tegen)

Pai is zo'n vijf weken aan de slag als voorzitter, sinds het aantreden van de extreemrechtse regering Trump. Al zetelt hij al enkele jaren als lid van de FCC. Zijn betoog begint positief. "Het internet heeft alles verandert. Het is de democratisering van ondernemerschap. Je kan vandaag online kapitaal ophalen, wereldwijd klanten werven. Nooit eerder hadden we zo'n mogelijkheid."

Hij vult dat aan door te zeggen dat in zijn land Democraten en Republikenen in tijd van Bill Clinton hebben afgesproken dat de overheid niet moest zeggen waar er investeringen moesten komen. Vrijheid blijheid om te innoveren en de markt te laten heersen.

Iets later in zijn betoog wisselt Pai echter het geweer van schouder. Hij zegt onder meer dat de FCC het onderzoek naar zero rating heeft afgeschaft. Zero rating is wanneer een operator een bepaalde app (bv Facebook of YouTube) niet laat meetellen in het dataverkeer. "Consumenten hebben graag iets gratis, en daar speelt nu concurrentie onder operatoren. De regulering doet dat niet, de vrije markt speelt hier."

Dat lijken twee verschillende dingen, maar Pai vergeet dat door populaire apps niet te laten meetellen, ze een voorsprong hebben op andere apps. Een abonnement waar YouTube-verkeer niet meetelt, is minder interessant om naar Netflix te kijken. Net zoals eentje voor Instagram het gebruik van Snapchat kan benadelen.

Trek dat door naar de democratisering van het internet waar Pai het in het begin over had, en je krijgt een FCC-voorzitter die gelijkheid op het internet looft, maar tegelijk ongelijkheid toelaat. Is het goed voor de consument? Ongetwijfeld. Is het goed voor wie morgen wil concurreren met een bedrijf dat zero rating krijgt? Neen. Zeker voor startups die bijvoorbeeld in de VS voet aan grond willen krijgen (zie tweede alinea) is zo'n aanpak zeer nadelig."

We moeten daarbij nuanceren dat zero rating geen flagrante schending van de neutneutraliteit is. Zo biedt Proximus via zijn Tuttimus-abonnement ook aan om het verkeer van één populaire app niet mee te tellen. Maar dat de regulator er helemaal geen graten in ziet, in dezelfde speech waar hij het internet ziet als het middel om net makkelijk te concurreren, is op zijn zachtst gezegd verwarrend en bedenkelijk.