Federale overheidsdiensten steeds vaker slachtoffer van cyberaanvallen, "maar niet uit Rusland"

Dat schrijft De Tijd donderdag. De baas van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD Rob Bertholee zei vorige week in een uitzonderlijk tv-interview dat Nederlandse overheidsdiensten en bedrijven de afgelopen zes maanden het doelwit waren van "honderden" cyberaanvallen uit Rusland en China. "We zien in België niet wat de Nederlandse diensten melden", reageert Miguel De Bruycker, topman van het Centrum voor Cybersecurity België.

"Er zijn drie opties: we detecteren de aanvallen vanuit Rusland niet, de aanvallen op Nederland viseren de Belgische diensten niet of Nederland schaalt de aanvallen anders in dan wij", zegt De Bruycker.

De inlichtingenbaas waarschuwde voor het lekken van verslagen van de Nederlandse regering en van vertrouwelijke beraadslagingen bij de overheidsdiensten. De Tijd merkt op dat de Belgische diplomatie in de zomer van 2014 het slachtoffer werd van een spionageaanval uit Rusland, hoogstwaarschijnlijk om Belgische documenten over de crisis in Oekraïne te kopiëren.

4.000 aanvallen per maand

De Bruycker bevestigt die aanval, maar het 'cybersecurity operations centre' monitort sindsdien dergelijke aanvallen dagelijks. Daaruit blijkt wel dat onze federale overheidsdiensten steeds vaker het doelwit zijn van pogingen tot een cyberaanval. Bij Buitenlandse Zaken, de meest geviseerde overheidsdienst, gaat het om 4.000 alerts per maand, waarvan de meeste automatisch gedetecteerd worden. Elke maand moeten een tiental incidenten verder onderzocht en opgevolgd worden worden. Maar geen enkele van de duizenden pogingen per maand leidt momenteel tot een succesvolle hacking.

Een van de opvallendste aanvallen uit het afgelopen jaar was die van 22 maart op Zaventem, de dag van de aanslagen in Brussel. De aanval moest het systeem van de luchthaven platleggen, maar dat lukt niet. Het federaal parket heeft onlangs de minderjarige dader in de Verenigde Staten opgepakt.