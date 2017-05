Feest bij HP: printers en pc's groeien weer

HP Inc zet voor het derde kwartaal op rij groeicijfers neer. De omzet stijgt jaar-op-jaar met zeven procent naar 12,39 miljard dollar. De nettowinst daalde met 1 miljoen naar 559 miljoen dollar of 33 cent per aandeel.

Een groot deel van die omzet is afkomstig van de pc's en printers. HP Inc verkocht 7 procent meer laptops (4,49 miljard dollar omzet), 3 procent meer workstations (495 miljoen dollar omzet), 3 procent meer zakelijke printers (982 miljoen dollar omzet) en 4 procent meer consumentgerichte printers (604 miljoen dollar omzet). Wel daalde de verkoop van inkt en desktopcomputers.

Ceo Dion Weisler spreekt van een "Baanbrekend kwartaal." "Het is de eerste keer sinds 2010 dat zowel personal systems (pc's, nvdr) als print in hetzelfde kwartaal groeien," klinkt het.

De pc-markt groeit niet enkel bij HP. In april schreven we nog dat IDC in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (Emea) een groei van 1,6 procent vaststelde in de eerste drie maanden van het jaar. Een deel van die groei is te verklaren door het onderdelentekort eind 2016 waardoor het deels om uitgestelde aankopen gaat. Maar met 7 procent groei doet HP het momenteel wel beter dan de markt.