Festo stelt spinnenrobot voor

In een nieuwe aflevering van 'waarom zijn mensen zo bang voor robots', stelt robotbouwer Festo op YouTube de nachtmerrie van elke arachnofoob voor: een spinnenrobot die zich kan omvormen tot een wiel om zich sneller te verplaatsen.

Het ding is een bionische interpretatie van de 'flikflakspin', een beestje dat zich als een acrobaat voortbeweegt wanneer het zand onder zijn poten te heet wordt. Waarom die interpretatie eruitziet als een monster uit een donkere sci-fi film (of eender wel Metroid game), is een andere vraag. Wie de Festo robot wilt ontmoeten, moet naar Duitsland. Het toestel debuteert op de Industrie 4.0 conventie in de Hannover Messe in april.