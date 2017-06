Financieel topman Uber vertrekt

Gupta gaat gaat aan de slag bij een andere start-up. Uber benadrukte dat zijn vertrek niets te maken heeft met de dieprode kwartaalcijfers die de onderneming publiceerde. Uber zette in het eerste kwartaal een verlies van 708 miljoen dollar in de boeken. Dat is wel fors minder dan een kwartaal eerder.

De omzet kwam uit op 2,9 miljard dollar. De waarde van het bedrijf wordt geschat op bijna 70 miljard dollar.

Uber loopt de laatste tijd van de ene pr-crisis in het andere schandaal. Het verliest daardoor klanten aan concurrenten als Lyft.