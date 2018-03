Firefox beschermt gebruikers tegen Facebook

'Facebook Container', zoals de extensie heet, is een speciaal tabblad voor Facebook dat een virtuele muur zet tussen het sociale netwerk en je interactie met andere sites. Zo weet Facebook niet wat je online bekijkt en doet.

De makers van de browser wijzen er op dat hun container incidenten zoals het Cambridge Analytica-schandaal niet kunnen voorkomen. Daar gaat het immers om info die gebruikers prijsgeven door op Facebook aan een (schijnbaar) onschuldige quiz mee te doen. Maar het beperkt wel de datastroom die Facebook verkrijgt omdat je bent ingelogd en intussen andere sites bekijkt die een stukje Facebook-code, bijvoorbeeld in de vorm van een like-knop, hebben geïntegreerd.

Facebook Container gaat in eerste instantie de cookies van Facebook verwijderen en je uitloggen. Wanneer je de volgende keer inlogt komt Facebook in een apart blauw tabblad. Klik je sites aan dan openen die buiten de container.

Mozilla waarschuwt wel dat door de container bepaalde Facebook-gerelateerde functies mogelijk niet vlot werken. Het gaat dan om zaken zoals een registratie op een externe site met je Facebook-gegevens, embedded Facebook-commentaren of like-knoppen op externe sites.

Wie Facebook zelf zo veel mogelijk wil inperken kan de blogpost van de Electronic Frontier Foundation er op naslaan. Zij leggen uit hoe je in je instellingen kan beperken hoeveel gegevens Facebook van je verzamelt.