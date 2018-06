Firefox gaat samenwerken met website voor gelekte wachtwoorden

Met Firefox Monitor kan je binnenkort nagaan of je slachtoffer bent geworden van een datalek. Daarvoor geef je je e-mailadres in, dat meteen geanonimiseerd wordt. Daarna krijg je te zien welke van je persoonlijke gegevens zijn geopenbaard en krijg je aanbevelingen over hoe je je accounts opnieuw kan beveiligen. Mozilla test ook of het gebruikers meldingen kan sturen als hun e-mailadres in nieuwe datalekken opduikt.

Het benadrukt daarbij dat hun e-mailadres via Firefox Monitor niet in handen van derde partijen kan terechtkomen. In een blog legt Luke Crouch, privacy-ingenieur bij Mozilla, uit dat ieder e-mailadres wordt omzet in een hash waarvan enkel de eerste zes karakters naar HaveIBeenPwned.com worden gestuurd.

Deze zoekmachine, opgericht door de gerespecteerde securityonderzoeker Troy Hunt, indexeert alle e-mailadressen die ooit bij een datalek zijn opgedoken.

"Voor ons is dit een grote stap, want Firefox wordt gebruikt door honderden miljoenen mensen. Hierdoor zal ook het aantal mensen dat van onze dienst gebruik maakt significant verhogen", schrijft Hunt op zijn blog.

Firefox Monitor bevindt zich momenteel nog in bètafase. Vanaf volgende week zal een kwart miljoen Firefox-gebruikers (voornamelijk in de Verenigde Staten) uitgenodigd worden om de Firefox Monitor uit te proberen. Blijken de testresultaten positief, dan wordt de dienst beschikbaar voor iedereen die surft met Firefox.