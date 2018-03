Fitbit lanceert haar eerste wearable gericht op kinderen

De nieuwe Versa-smartwatch van de wearable-fabrikant is gebaseerd op het duurdere Ionic-model, en het zal vanaf april met zijn vraagprijs van 200 euro, zo'n 150 euro minder kosten dan de Ionic. In ruil moeten gebruikers zich wel tevreden stellen met verminderde specificaties die de prijs doen drukken.

Inboeten

In plaats van de vijf dagen van de Ionic, houdt de Versa het bijvoorbeeld vier dagen uit op één oplaadbeurt. Het apparaat heeft verder kleinere afmetingen met een dikte van 1,2 mm en een schermdiagonaal van 1.34 inch. Ook qua sportcapaciteiten moet de smartwatch inboeten, want het toestel komt zonder een eigen ingebouwde gps. Je bent dus als sporter afhankelijk van je smartphone als je precieze gps-gegevens wil tracken.

Wat wel hetzelfde blijft is de metalen behuizing, waardoor de smartwatch toch een premium-uiterlijk behoudt. Android en iOS-gebruikers kunnen rechtstreeks vanaf hun smartwatch berichten beantwoorden, maar de functie blijft beperkt tot vooropgestelde antwoorden waaruit je kan kiezen.

Menstruatiecyclus controleren

Een nieuw feature waar Fitbit mee uitpakt, is de mogelijkheid voor vrouwen om hun maandcyclus bij te houden via de wearable. Dat kan vanaf de smartwatch zelf, of via de app van Fitbit die weldra een update zal krijgen. De fabrikant heeft al verklaard dat de functie later ook zijn intrede zal maken op de Ionic.

Met de nieuwe feature kunnen vrouwen dagelijks hun menstruatie bijhouden, alsook symptomen ingeven waar ze op dat moment last van ondervinden. De Fitbit-app voorziet vervolgens tips aangepast aan de specifieke situatie van de gebruiker, en er zijn verder ook rechtstreeks educatieve gidsen beschikbaar vanuit de app. Fitbit kan ook voorspellingen geven over het verwachte tijdstip waarop de menstruatie zal eindigen.

Kinderen doen bewegen

En dat brengt ons naadloos bij de Ace, de eerste wearable van het bedrijf voor kinderen. In feite is het appraatje grotendeels een rebranded-versie van de Alta. Fitibit hoopt een breder publiek aan te kunnen spreken met de nieuwe tracker die op kinderen vanaf acht jaar gefocust is. In het vierde kwartaal moest het bedrijf haar plaats als nummer één op de markt van wearables afstaan aan Apple.

De Ace is daarom een robuuste, waterdichte polsband met een klein schermpje en felle kleuren geworden. "We willen sporten leuk maken voor de hele familie, zodat familieleden samen gezonde gewoontes kunnen aankweken. Op die manier helpt de Ace om de verminderde activiteit bij kinderen tegen te gaan", luidt de aankondiging.

Uitdagingen instellen

Naast het tracken van beweging, toont de nieuwe wearable ook notificaties die motiverend werken voor kinderen. Je kan ook een melding instellen die kinderen opdraagt om meer te bewegen. De fabrikant wil kinderen elk uur waarin te weinig bewogen werd aan de hand van een trilling eraan herinneren om meer te bewegen. Het standaarddoel is daarbij 250 gezette stappen per uur.

Ten slotte kan bewegen gestimuleerd worden door kinderen spelenderwijs uit te dagen om dagelijks meer stappen te zetten dan de rest van de familie. De Ace kan zo'n vijf dagen voort met één oplaadbeurt. Het toestel is vanaf eind mei verkrijgbaar vanaf 100 euro.