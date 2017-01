Fitbit snijdt in personeelsbestand na tegenvallende resultaten

Fitbit Inc. heeft besloten 6 procent van zijn personeel te ontslaan na eerdere aankondigingen dat zijn kwartaalresultaten voor het vierde kwartaal van 2016 niet aan de verwachtingen van analisten zullen tegemoet komen. Oorzaak is de dalende vraag naar fitnesstrackers. Fitbit denkt 6,5 miljoen toestellen te hebben verkocht in het laatste kwartaal van 2016, met inkomsten tot 580 miljoen dollar. Eerdere verwachtingen lagen op 736,4 miljoen dollar. De finale resultaten worden gepubliceerd op 22 februari.

Door de aankondiging gingen de aandelen van Fitbit Inc. de dieperik in, tot het laagste peil ooit. Fitbit is vooral gekend om zijn fitnesstrackers, die bijvoorbeeld stappen tellen en mensen moeten aanmoedigen meer te bewegen. De hype daarrond is echter grotendeels voorbij, en Fitbit krijgt steeds meer concurrentie van Apple en goedkopere Chinese producenten. Eind vorig jaar kocht Fitbit nog concurrent Pebble, in een poging om ook smartwatches in zijn gamma op te nemen.

Volgens ceo James Park wil Fitbit zijn inkomsten diversifiëren. Het uiteindelijke doel zou zijn om het bedrijf om te turnen tot een 'digital health company' dat niet meer puur op consumenten focust, maar ook levert aan de medische industrie.