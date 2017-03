Fitbit voor de rechter voor het stelen van bedrijfsgeheimen

Fitbit en Jawbone staan elkaar al een tijdje naar het leven, en nu de markt van sportwearables blijft krimpen, lijkt die strijd nog bitsiger te worden. In eerdere rechtsdocumenten geeft Fitbit aan dat deze zaak niet meer is dan een poging om oude aantijgingen boven te halen, die eerder al door de US International Trade Commission werden onderzocht en geweigerd. Volgens de rechter in deze nieuwe zaak, voor het San Francisco Superior Court, heeft zijn rechtbank echter een breder bereik.

Beide bedrijven bestoken elkaar al met rechtszaken sinds mei 2015, toen Jawbone Fitbit ervan verdacht medewerkers en kritieke bedrijfsinformatie te stelen. Jawbone is een pionier in de markt van wearables, maar heeft een groot deel van zijn marktaandeel moeten afgeven nadat ook Fitbit en techgiganten als Apple zich op dat segment stortten.