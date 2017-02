Fitnessbandjes uit, smartwatches weer in

Fitbit, bekend van de fitnessbandjes, maakte in 2016 verlies. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf heeft vrijgegeven. Volgens die cijfers zijn de nieuwste producten van Fitbit, de Charge2, Alta, Blaze en Flex 2, verantwoordelijk voor 96 procent van de inkomsten. Het bedrijf wist zijn actieve gebruikers ook te verhogen, van 16,9 miljoen naar 23,2 miljoen jaar op jaar. Daar staat tegenover dat het aantal verkochte toestellen wel gedaald is. Van 8,2 miljoen in het laatste kwartaal van 2015, naar 6,5 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook de inkomsten zelf gingen met 19 procent naar beneden. Over het hele jaar, met overnames ingerekend, rapporteert Fitbit een verlies van 103 miljoen dollar. Het bedrijf verwacht zelf dat het ook in 2017 nog verlieslatend zal zijn.

Maar het gaat niet voor iedereen in de wearablesmarkt slecht. Garmin, ooit begonnen als gps-maker, zag in zijn laatste kwartaal van 2016 een inkomstengroei van 10 procent, grotendeels door de lijn van fitness- en outdoorproducten die het bedrijf uitbrengt. Het Zwitserse bedrijf heeft daar ondertussen een breder gamma dan Fitbit, met onder meer duik- en piloothorloges die uitgerust zijn met de nodige trackers. De omzet uit de autosector kromp wel met 17 procent, doordat er steeds minder interesse is in navigatiekastjes voor in de auto. Garmin verwacht dat de omzet dit jaar stabiel blijft. Sommige afdelingen groeien, maar dat wordt gedrukt door de gps-tak.

Smartwatches

Uit de kwartaalcijfers van Fitbit blijkt ondertussen ook dat het bedrijf concurrent Pebble vorig jaar voor nog minder heeft opgepikt dan eerst gedacht. Bij de overname werd toen geen bedrag genoemd en verwachtingen lagen rond de 40 miljoen dollar. Dat blijkt een pak minder te zijn. Fitbit betaalde voor de smartwatch-pionier 23 miljoen dollar, net iets meer dan de 20,3 miljoen die Pebble in 2015 nog met een Kickstarter-campagne wist op te halen. Ondersteuning voor de Pebble werd meteen na de acquisitie opgedoekt.

Fitbit heeft in de voorbije maanden zowel Pebble als Vector Watch en betalingsstart-up Coin overgenomen. Het bedrijf wilt meer gaan inzetten op smartwatches om goed te maken dat de hype rond draagbare fitnesstoestellen voorbij is. "We geloven dat we in een unieke positie zitten om consumenten net dat aan te bieden wat ze zoeken in een smartwatch: stijlvol, goed ontworpen toestellen die de juiste functies combineren met een focus op gezondheid en fitness," zegt CEO James Park daarover. Hij vertelt erbij dat de smartwatches het bedrijf moeten klaarmaken voor succes op lange termijn.