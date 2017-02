Flanders Investment & Trade wil buitenlandse ICT-investeerders een kickstart geven

Flanders Investment & Trade is de organisatie die voor de Vlaamse Overheid buitenlandse bedrijven naar Vlaanderen moet brengen. Maar elke sector is anders en om buitenlandse bedrijven beter op weg te helpen wil de organisatie hen beter bijstaan met een op maat samengesteld team. Lokale specialisten die zowel de lokale als internationale markt kennen.

"Om ons nog aantrekkelijker te maken, wil FIT evolueren naar tailor made assistance. Daarom hebben we na ons eerder welcome team voor biotech & life sciences nu ook een op maat gemaakt team voor ICT," zegt Claire Tillekaerts, ceo van Flanders Invest & Trade.

Het ICT welcome team komt ad hoc samen, maar moet buitenlandse investeerders helpen met het opbouwen van een netwerk, maar ook bij het zoeken naar de juiste invalshoek voor de Vlaamse markt.

Concreet kijkt FIT proactief welke buitenlandse spelers internationaal willen uitbreiden. Vervolgens kijkt het Welcome Team of dat binnen Vlaanderen zou kunnen. Bijvoorbeeld op basis van onze capaciteiten of aanwezige infrastructuur. Ook wordt er gekeken of het financieel haalbaar is en of er kans is op extra steunmaatregelen.

Het team werd al in december in de luwte opgestart, maar werd gisteren voor het eerst aangekondigd tijdens de Foreign Investment Trophy 2017, waar FIT de belangrijkste buitenlandse bedrijven in de kijker zet. Dit jaar gingen de awards naar BASF (Lifetime Achievement Trophy), Kebony (beste nieuwkomer) en Sanofi dat de Foreign Investment of the Year wint.

Het ICT Welcome team bestaat momenteel uit Michel Hofman (coördinator en accountmanager FIT), Christophe Huygens (professor computerwetenschappen KU Leuven), Peter Sterck (KBC Startup), Ares lagae (accountmanager IT VLAIO), Danny Goderis (imec), Erik Van Zuuren (TrustCore.eu), Wim Dewaele (Be-Hive), Wim Sohier (Technologieattaché IT bij FIT in San Francisco), Raph Moreau en Marc Van Gastel (afdelingshoofd Invest bij FIT). Zij zullen in eerste instantie focussen op vier niches: Fintech, cybersecurity, smart cities en medtech/healthcare. Mogelijk wordt dat op termijn nog uitgebreid.